В Киеве из-за непогоды возросло количество ДТП

14 ноября в некоторых областях Украины резко ухудшилась погода. Самая сложная ситуация была в Киеве, где начался сильный снегопад. Непогода спровоцировала пробки на дорогах и увеличение количества ДТП.

«За сутки больше 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве — 498. 30% водителей не заменили летнюю резину на зимнюю. Лишь 46% были пристегнуты. В целом, ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам», — прокомментировал ситуацию министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Часть аварий — с пострадавшими, сообщил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

«Большинство ДТП произошло из-за безответственности водителей, которые не подготовили транспортные средства к зимнему периоду», — подчеркнул Фацевич. Конкретные цифры он пока не назвал.

Глава патрульной полиции добавил, что правоохранители работают в усиленном режиме, на дорогах дежурят спасатели и коммунальщики.

Правоохранители просят водителей поставить зимние шины, внимательно следить за дорогой, а по возможности — пользоваться общественным транспортом.

На утро 15 ноября синоптики прогнозировали мокрый снег и гололёд в Киеве, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. В Киевской области сегодня туман, видимость ограничена до 200-500 метров.

В Харькове и области до конца недели сильных осадков не ожидается. По данным Харьковского гидрометцентра, температура ночью от -3 до -7 (к выходным похолодает до -9 — -11), днём от +2 до +4. Возможен лёгкий снег, местами гололедица.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины