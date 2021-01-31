Происшествия
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31.01.2021 18:48
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В Киеве на Троещине горел торговый центр, погиб мужчина

В Киеве на Троещине горел торговый центр, погиб мужчина

Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре на столичном жилом массиве Троещина, одного мужчину спасли, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

«В 5:33 в оперативно-координационный центр ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы», - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на 3 этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух.

Также, между вторым и третьим этажами, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Пожар на площади 50 м. кв. был ликвидирован в 06:25. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 пожарных.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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