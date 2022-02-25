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В Киеве обезвредили оккупантов, захвативших автомобили ВСУ

В Киеве обезвредили оккупантов, захвативших автомобили ВСУ

В Киеве сегодня враг захватил автомобили ВСУ, переоделся в форму украинских военных и на скорости двигался в центр Киева со стороны Оболони.

Как сообщили в Верховной Раде, диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ использовали автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, они передвигались на двух ББМ «Казак», трех КРАЗах и ГАЗ-66. Оккупанты были одеты в военную форму ВС Украины.

За оккупантами двигалась колонна вражеских грузовиков. Киевлян просили сообщить о передвижении оккупантов.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, диверсантов, которые захватили автомобили ВСУ и прорвались в Киев, обезвредили.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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