В Киеве обезвредили оккупантов, захвативших автомобили ВСУ
В Киеве сегодня враг захватил автомобили ВСУ, переоделся в форму украинских военных и на скорости двигался в центр Киева со стороны Оболони.
Как сообщили в Верховной Раде, диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ использовали автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
В частности, они передвигались на двух ББМ «Казак», трех КРАЗах и ГАЗ-66. Оккупанты были одеты в военную форму ВС Украины.
За оккупантами двигалась колонна вражеских грузовиков. Киевлян просили сообщить о передвижении оккупантов.
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, диверсантов, которые захватили автомобили ВСУ и прорвались в Киев, обезвредили.