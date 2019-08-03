В Киеве пьяный мужчина в кафе устроил стрельбу из-за собаки

Ночью в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине. Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, инцидент произошел по адресу проспект Мира, 13 около 12 часов ночи.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и стал стрелять по компании отдыхающих.

В результате стрельбы пострадали три человека. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи.

Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в людей.

По предварительной информации, у жертв стрельбы имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела.

Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Агентство Телевидения Новости