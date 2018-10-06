В Киеве под поезд, следовавший в Харьков, попал иностранец
На железнодорожном вокзале в Киеве под поезд "Киев - Харьков" попал гражданин Египта. Мужчине отрезало ногу.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда тот уже тронулся.
Иностранец не удержался, и его затянуло под колеса.
Сразу же после случившегося поезд остановили и вызвали медиков на место происшествия.
Первую помощьпострадавшему оказывали проводники.
Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.
Из-за этого поезд "Киев-Харьков" пришлось задержать почти на час.
Только после оказания первой помощи пострадавшему и его госпитализации в больницу поезд отправился в 23:08.
По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет, и у него не было билета на проезд.
Подробности ЧП выясняют правоохранители.