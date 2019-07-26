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В Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" (видео)

В Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из скорой (видео)

Раздетый пациент выпрыгнул из машины скорой помощи на полном ходу, вскочил на ноги и убежал по проезжей части.

В Киеве из кареты скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый пациент и убежал в неизвестном направлении.

Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.

Под видео инцидента сообщили, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше здания Владимирского рынка днем ранее.

Тогда он забрался на кровлю и угрожал, что прыгнет вниз.

Жители столицы вызвали экстренные службы.

Патрульные попытались его поймать, но в ответ он начал сталкивать копа с крыши. Также на крышу залез очевидец, который помог заковать мужчину в наручники.


Агентство Телевидения Новости

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