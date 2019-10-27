Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 56

В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис

В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис

В Киеве в субботу прошел "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинского каннабиса.

Источник: Громадське, Интерфакс-Украина

Детали: Как сообщает Громадське, до двух сотен участников марша собрались возле Кабинета министров, откуда отправились через правительственный квартал к Верховной Раде.

Организаторы призывают Верховную Раду принять соответствующий законопроект о легализации медицинского каннабиса. На сегодняшний день не существует подобного законопроекта, зарегистрированного в парламенте.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по словам организаторов, речь идет о жизненно необходимой помощи для почти 2 миллионов пациентов, которые не могут получить эффективное лечение из-за отсутствия соответствующих правовых гарантий.

Среди них - более 20 тысяч детей с фармрезистентными формами эпилепсии, сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, а также десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

В акции принимали участие общественные организации "Мост", "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака", "Студенты за свободу", "Единый опыт", "Наркополитика" и др.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У «армии Медведчука» отберут незаконно присвоенную землю на Трухановом острове
Сегодня 08:48    108
На Волыни у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит
Сегодня 08:37    86
Движение сопротивления капитуляции проведет форум государственных сил и вече в День Достоинства
26.10.2019 11:50    169
В Киеве задержали хакера, которого разыскивают в США
26.10.2019 11:35    146
Випадок дифтерії в Києві: стало відомо, в якому стані дитина – ВІДЕО
26.10.2019 06:52    131
В пищеварительном тракте человека найден спиртовой завод
23.10.2019 10:33    226
Логично. На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся
21.10.2019 08:07    223
Акція проти «формули Штайнмаєра»: троє нардепів від «Слуги народу» відмовились виходити на сцену
21.10.2019 06:33    594
Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове
20.10.2019 10:18    266
Вспышка ботулизма в Киевской области: зафиксирован первый смертельный случай
20.10.2019 08:40    151
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 