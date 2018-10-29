В Киевском районе - карантин из-за кота

В Киевском районе домашний кот, болевший бешенством, укусил свою хозяйку. ЧП случилось 23 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы.

По словам пострадавшей, проживающей в квартире по улице Багалия, 3, какое-то время животное чувствовало себя очень плохо. Женщина попыталась оказать коту помощь, но он ее укусил, а на следующий день умер. Она обратилась за помощью в городскую поликлинику №26. Еще через день лабораторные исследования подтвердили у кота диагноз «бешенство».

В связи с этим, согласно распоряжению начальника Харьковского городского управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Киевского района, ограниченной улицами Кирпичева, Политехнической, Искусств, Максимилиановской, Пушкинской. Там врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью выявления больных животных и вакцинации здоровых против бешенства.

Жещина находится на амбулаторном лечении.

Агентство Телевидения Новости