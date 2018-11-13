В Киевском районе тушат пожар в нежилом здании

13 ноября в 3:55 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании ул. Шевченко, 260, принадлежащем частному предпринимателю, которое пока не эксплуатируется.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, заявитель указывал на большое пламя, которое бушевало на большой площади.

На момент прибытия спасателей выяснилось, что в здании горела крыша на площади около 800 кв. м.

В 4:42 спасатели огонь локализовали и в данный момент занимаются окончательной ликвидацией отдельных очагов горения.

Причину возникновения пожара устанавливают.

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