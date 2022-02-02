В Киевском районе в частном дворе застрелили собаку: подробности

Со слезами на глазах Светлана вспоминает, как увидела своего пса Ричи, который лежал на снегу весь в крови. Женщина уверяет, что ее породистого питомца застрелил один из знакомых. Но вот что могло стать причиной таких действий, она не знает, ведь пес был спокоен и на привязи. От увиденного хозяйка до сих пор не может оправиться, ведь четырехлапый стал настоящим членом их семьи.

Светлана, хозяйка застреленной собаки

Мне очень жаль, что среди людей живут такие нелюди, которые могут спокойно прийти и жестоко расстрелять беззащитное животное, которое находится во дворе, за забором, на привязи. И после этого со спокойной душой пойти лечь спать, заниматься своими делами и жить с этим. Как? Я считаю, что зло должно быть наказано.

В момент этого инцидента в частном доме никого не было. Позже они увидели следы у забора, через который и раздались несколько выстрелов из ружья.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа, которая нашла дробь.

Женщина написала заявление в полицию с надеждой, что подозреваемый понесет ответственность.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в городе, рассказывает зоозащитница Елена Кравченко. По ее словам, лишить жизни животное можно только тогда, когда от него есть реальная угроза. В этом же случае за кровавую расправу виновник должен понести ответственность.

Поэтому харьковские зоозащитники готовы объединиться, чтобы дело довели до конца.

Елена Кравченко, глава ГО «Зоозахисне Обєднання «Разом»

Сьогодні ця інформація вже поширена серед зоозахисників. Те, що на контроль потрібно ставити, це безперечно. Справа в тім, що є підозрюваний у цьому випадку, і я думаю, що довести до покарання — потрібно зробити. Через те, що такий прецедент дуже залякує людей.

Тем временем полицейские уже пообщались с подозреваемым в убийстве собаки. По данному факту возбуждено уголовное производство. За совершенное мужчина может попасть за решетку на срок до 3 лет.





Агентство Телевидения Новости