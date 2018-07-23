Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:19
Просмотров: 90

В Киевском районе в результате ДТП пострадал велосипедист

В Киевском районе в результате ДТП пострадал велосипедист

Сегодня, 23 июня, около 18 часов на пeрeкрестке улиц Матюшeнко и Чeлюскинцев произошло ДТП.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

ДТП произошло с участием автомобиля "Субару" и вeлосипeдиста.

В результате ДТП пострадавшего вeлосипeдиста госпитализировали в больницу.

Для оформлeния  на место ДТП была вызвана следственно-опeративная группа.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

«Опасная Аня» - вновь в суде по делу о «пьяном» ДТП
Сегодня 20:12    171
Массовое ДТП на Клочковской - один пострадавший
Сегодня 12:51    424
На Салтовке Mazda врезалась в столб
22.07.2018 15:03    326
По делу о кровавом ДТП на Сумской исчезла свидетель - врач-нарколог, которая нашла в крови Зайцевой опиаты - СМИ (видео)
22.07.2018 14:30    327
На трассе Киев-Харьков в результате ДТП погибли два человека, один из них - ребенок
22.07.2018 13:25    338
В Мерефе на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионера
21.07.2018 14:45    189
Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости
21.07.2018 12:15    354
В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек
20.07.2018 20:12    226
10 человек погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе "Киев-Чоп"
20.07.2018 13:17    314
Жуткая авария на Житомирщині - 10 погибших
20.07.2018 13:08    319
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 