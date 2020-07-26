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В Киевском районе взорвалась граната: повреждено здание автомойки

В Киевском районе взорвалась граната: повреждено здание автомойки

Разбитые окна и поврежденный фасад в здании автомойки, что находится по улице Глебовской, обнаружил владелец сегодня, 26 июля, в 12:40.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Агентство Телевидения Новости

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