В Киргизии бывший кандидат в президенты объявил себя богом. Его проверяет милиция

ГУВД Бишкека проверяет бывшего кандидата в президенты Киргизии Арстанбека Абдылдаева, который объявил себя богом.

Досудебное производство ведется по статье о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека. Действиям Абдылдаева будет дана юридическая оценка, а его высказывание проверят религиоведы и лингвисты.

Ранее Абдылдаев в ходе пресс-конференции заявил, что является богом и станет президентом вселенной в 2020 году. Его сторонники потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть» Абдылдаеву. Заявление Абдылдаева вызвало общественный резонанс в республике, и 16 октября, в ходе заседания парламента Киргизии, директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов сообщил, что заявление Абдылдаева будет подвергнуто экспертизе.

Абдылдаев, также известный как Арстан Алай, дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента республики в 2011 и 2017 годах. Абдылдаев является последователем тенгрианства (древняя религия тюрко-монгольских кочевников).

Источник: znak.com

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