Происшествия
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08.01.2018 16:25
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В Кишиневе на Рождество соседи застрелили мужчину за случайный плевок с балкона

В Кишиневе на Рождество соседи застрелили мужчину за случайный плевок с балкона

В столице Молдовы Кишиневе в результате бытового конфликта со стрельбой один человек погиб, а еще одного ранили, пишет NewsMaker.

Причиной стрельбы стало то, что один из пострадавших плюнул с балкона и попал в мужчину, находившегося несколькими этажами ниже.

Инцидент произошел на Рождество. По информации телеканала Publika, три семьи вечером собрались вместе отметить праздник. Мужчины вышли на общий балкон покурить. Один из них плюнул и попал в мужчину, который пятью этажами ниже тоже курил на балконе со своим сыном. Между мужчинами возникла ссора, но в конце концов они мирно разошлись.

"Мы успокоились, решили, что сегодня праздник, не надо конфликтовать и что разойдемся по домам. Так и сделали. Они ушли к себе, мы зашли в квартиру и примерно через час снова вышли покурить", - рассказал Publika TV один из участников инцидента.

Появившихся на балконе мужчин соседи встретили выстрелами. "Мы вышли покурить, а они нас уже ждали. Оба вытащили пистолеты. Сначала попали в Богдана, а затем в Артура, у которого был день рождения. Думаю, в него стреляли два раза. Я стоял у него за спиной, он на меня навалился и сказал: Руслан, бежим в квартиру", — рассказал свидетель стрельбы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих стрелявших - мужчин 56 и 33 лет. После стрельбы они предположительно выбросили пистолеты, однако их удалось найти во дворе дома. На месте происшествия нашли патроны и гильзы седьмого и десятого калибров.

Оказалось, что у подозреваемых нет прав на владение оружием. Комментировать произошедшее они отказались. Обоих мужчин задержали на 72 часа. Заведено уголовное дело по факту убийства.

У погибшего 25-летнего мужчины осталась беременная жена. Состояние раненого 27-летнего — тяжелое, он находится в реанимации.

Агентство Телевидения Новости

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