В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

В Китае в аквапарке Yujing Shuiyun города Лунцзин не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.

Как сообщает The Beijing News со ссылкой на заявление властей, в одном из бассейнов аквапарка прошла слишком высокая искусственная волна, что привело к многочисленным травмам посетителей.

В частности, у пострадавших были диагностированы переломы ребер, переломы конечностей и травмы головы.

В настоящий момент в медучреждениях находятся пять человек, всех остальных выписали.

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