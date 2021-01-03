В Китае изъяли крупную партию шпионских повербанков

Полиция Китая изъяла крупную партию повербанков. Устройства кроме основной функции (зарядки устройств) могли еще и записывать разговоры и отправлять запись на удаленный сервер. При этом устройства были в свободном доступе на территории Китая.

Внутри этих повербанков были GPS и модуль с SIM-картой. Благодаря этому устройства можно использовать для мониторинга местоположения, сообщает CCTV.

Также на корпусе располагали чувствительный микрофон. В теории на такой повербанк можно позвонить в любой момент и услышать, что происходит вокруг него.

Что еще известно

Устройства имеют функцию автоматического включения записи разговоров при шуме выше 50 дБ (это средняя громкость во время разговора между людьми). После записи устройство автоматически отправляет данные хакерам через встроенный модем.

Полиция изъяла около 2 тысяч таких портативных зарядных устройств. До сих пор неизвестно, сколько таких шпионских гаджетов в целом находятся в продаже, ведь внешне их невозможно отличить от обычных повербанков.

Источник: internetua.com

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