В Китае снова ввели карантин из-за второй волны коронавируса

В округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса COVID-19.

Как пишет Daily Mail, тесты трех местных врачей дали положительный результат на коронавирус, несмотря на отсутствие у них каких-либо симптомов.

На дорогах в округе Цзя установили блокпосты

Власти закрыли въезд и выезд из округа, в котором проживает около 570 тыс. человек, а также остановили движение общественного транспорта и такси.

Кроме того, жителям не разрешается покидать свои дома для выхода на работу, если у них нет разрешения.

Хэнань является третьей по численности населения (более 109 млн человек) провинцией материкового Китая.

Эксперты опасаются, что Китай столкнется со второй вспышкой болезни из-за растущего числа завозных случаев, а также "молчаливых носителей", у которых нет симптомов.

В настоящее время в Китае насчитывается 701 "импортированный" случай и 1075 бессимптомных пациентов с коронавирусом.

Пекин начал выпускать ежедневные сообщения о новых бессимптомных случаях со вчерашнего дня. Страна также ограничила международные рейсы и усилила пограничный контроль, чтобы избежать повторной вспышки.

Между тем, на китайских рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.

Так, большой рынок открылся в городе Гуйлинь на юго-западе Китая. Он выглядит также как и до введения карантина. Продавцы выставили клетки с животными, по полу растекаются лужи крови от освежеванных туш. Прямо на рынке подают традиционное китайское блюдо из свежего мяса собак и кошек.

Аналогичный рынок заработал в городе Дунгуань на юге Китая. Однако там теперь появилась охрана, которая запрещает фотографировать происходящее на базаре.

Отметим, что в Китае в общей сложности зарегистрировано 81 589 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 3199 случаев смерти. 76 408 человек были вылечены.

Как писал OBOZREVATEL, 29 марта китайские власти заявили, что распространение коронавируса внутри страны в целом удалось остановить.

30 марта в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19 и не выявили новых больных.

Источник: www.obozrevatel.com/

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