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В колбасном цеху грузчик попал в мясорубку и умер

В Мариуполе на одной из фирм, которая работает в сфере производства мясо-колбасных изделий, произошел несчастный случай.

В колбасном цеху грузчик попал в мясорубку и умер

Погиб мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб, говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

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Темы: смерть

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