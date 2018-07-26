В колбасном цеху грузчик попал в мясорубку и умер

В Мариуполе на одной из фирм, которая работает в сфере производства мясо-колбасных изделий, произошел несчастный случай.

Погиб мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По предварительной информации, мужчина работал грузчиком и в момент загрузки мяса его затянуло в мясорубку, в результате чего последний погиб, говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Новости портала «Весь Харьков»