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В Колумбии на охранника напало нечто невидимое
Мэр небольшого городка, расположенного в Колумбии, выложил на своей странице в социальной сети видео, которое озадачило и одновременно с этим шокировало многих пользователей. На нем заметно, как нечто невидимое, напоминающее призрак, нападает на его охранника.
Об этом сообщает New York Post.
Хосе Мануэль Риос Моралес 3 августа опубликовал видео и добавил, что он убежден в том, что вера имеет великую силу. Чиновник добавил, что странное нападение случилось непосредственно в его офисе, когда охранник находился на ночном патрулировании.
Источник: internetua.com
Темы: Колумбия
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