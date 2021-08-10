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В Колумбии на охранника напало нечто невидимое

В Колумбии на охранника напало нечто невидимое

Мэр небольшого городка, расположенного в Колумбии, выложил на своей странице в социальной сети видео, которое озадачило и одновременно с этим шокировало многих пользователей. На нем заметно, как нечто невидимое, напоминающее призрак, нападает на его охранника.

Об этом сообщает New York Post.

Хосе Мануэль Риос Моралес 3 августа опубликовал видео и добавил, что он убежден в том, что вера имеет великую силу. Чиновник добавил, что странное нападение случилось непосредственно в его офисе, когда охранник находился на ночном патрулировании.

Источник: internetua.com

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Темы: Колумбия

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