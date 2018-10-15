В Конотопе защитников Украины «поздравили» клипом с боевиками ОРДО

В городе Конотоп Сумской области во время концерта ко Дню защитника Украины один из коллективов выступил под клип с боевиками и символикой «ДНР». По факту возбуждено уголовное дело. СБУ и прокуратура выясняют, была это ошибка организаторов или провокация.

В местном ДК организовали концерт по поводу Дня защитника Украины. Во время представления одного из танцевальных номеров на фоне был показан видеоряд клипа на песню «Кукушка» российской певицы Полины Гагариной. Этот «шедевр» был снят в ОРДО, и крупным планом показывает как глав боевиков, так и шевроны пророссийских террористов, причем то «ДНР», то «Новороссии», появляется даже сам устраненный бройлерфюрер. Полиция завела уголовное дело по статье 161 УК Украины, за умышленное разжигание ненависти. СБУ и прокуратура выясняют, была ли это провокация или ошибка организаторов, сообщает «Громадське».

В Горсовете срочно собрали совещание, где выяснилось, что концерт был организован управлением культуры, а откуда взялось видео его руководитель Елена Шинкаренко не понимает. «Вчера я была на репетиции лично, проверяла этот материал – этого материала на репетиции не было», - передает ее слова «ТСН». Зато прекрасно понимает директор ДК Сергей Заралей, который объясняет все техническим сбоем и невнимательностью. «Это была тематика, связанная с войной на востоке солдат АТО, но кто знает, чего полетела программа, и мы уже сегодня, это было часов в 12, а концерт на четыре – и я бегом-бегом с интернета качал», - цитируют его в репортаже.

По словам и.о. городского головы Конотопа Татьяны Сизон, объяснения ее не устраивают. «Это халатность или это что-то другое – люди, которые отвечают за отрасль культуры, которые отвечают за этот концерт, должны сейчас же написать заявления об увольнении», - уточняется в сюжете с места события.

Источник: petrimazepa.com

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