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В Коротиче спасли мужчину, упавшего в 18-метровый колодец: подробности

Татьяна живет в поселке Коротич. Женщина рассказывает: сегодня, как обычно шла по своим делам, как увидела, что возле одного из домой стоит скорая и машина спасателей. Какого-то человека как раз заносили в машину скорой помощи. Уже позже женщина узнала, что пострадавший упал в колодец .

Татьяна, жительница  Коротича

Я в магазин шла, видела «скорую» и «пожарку». Все. «Скорая» была открытая, там помогали кому-то.  Без понятия. Честно. Мы не вызывали, но у нас есть бригада, колодцы чистят.

Соседи рассказывают, что это не первый случай в их поселке. Во время чистки колодцев такое случается не редко, просто на этот раз мужчина получил травмы, и понадобилась помощь спасателей,  чтобы его вытащить. О пострадавшем ничего не знают, говорят, это был рабочий, которого нанял владелец.

Полина, жительница Коротича

Чистил колодец, обычный рабочий, я даже не знаю, кто это.  Упал, оборвалось, ну что-то оборвалось, честно - даже не знаю.

Николай, житель Коротича

Видел, как вынесли на носилки, и «скорая» забрала.

В Службе спасения сообщают, что к ним утром поступило сообщение о том, что в поселке Коротич мужчина упал в 18 метровый колодец.

Начальник сектора по связям со СМИ главного управления службы чрезвычайных ситуаций говорит, что на место происшествия было отправлено подразделение. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что беда случилась с местным жителем, который полез в колодец, чтобы его почистить.

Евгений Василенко говорит, что у мужчины было снаряжение, но когда он спускался вниз по веревочной лестнице, она оборвалась,  и он оказался в воде. Из-за того, что мужчина падал с небольшой высоты, он остался живым и даже серьезно не поранился.

Евгений Василенко, нач. сектора по связям со СМИ ГУ ГСЧС Харьк. обл.

Рятувальники за допомогою рятувальних мотузок підняли чоловіка на поверхню і надалі передали бригаді швидкої медичної допомоги. З діагнозом забиття лівої ноги.

После спасения мужчину отправили в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи.  Там выяснилось, что он получил незначительные ушибы. Поэтому его отпустили домой под наблюдение медиков местной амбулатории.

 

Агентство Телевидения Новости

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