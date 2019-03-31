В Костроме начали давать взятки картошкой

В Костромской суд передали дело местного жителя, который попытался подкупить сотрудника ГИБДД партией картофеля, сообщает портал kostroma.today

В октябре 2018 года лишённый прав водитель решил подкупить сотрудника ГИБДД, который должен был принимать у него экзамены на знание теории ПДД, чтобы, получить зачёт, не сдавая его. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мужчина решил действовать через посредников.

Уже после получения прав, посредник получил от костромича партию картошки стоимостью 35 тысяч рублей. Продав картофель, он передал деньги другому посреднику, а тот — сотруднику ГИБДД, который поставил зачёт.

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину во время следствия, его отпустили подписку о невыезде. Уголовное дело против сотрудника ГИБДД рассматривают отдельно.

В 2015 году осудили экс-начальника ГИБДД Забайкальского края, который принимал взятки подарочными наборами чая, матрешками и асфальтированием территории у здания ГИБДД.

Источник: breakingmad.me

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