Происшествия
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03.11.2019 15:49
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В Краснограде под колеса авто попал мужчина

В Краснограде под колеса авто попал мужчина

Накануне в 18:00 в Краснограде на пересечении улиц Московской и Харьковской автомобиль ВАЗ (водителю 35 лет) сбил пешехода: пострадавший госпитализирован.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. 29-летний пострадавший с переломом ноги был доставлен в районную больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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