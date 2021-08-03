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В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели

В Красноярске врачи БСМП покупают для трепанации хозяйственные дрели

Врачи красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) вынуждены использовать для проведения операций хозяйственные дрели. На профессиональное оборудование у больницы нет средств. Об этом в интервью "8 каналу" рассказал врач-нейрохирург БСМП, депутат горсовета Красноярска Игорь Гринёв.

По словам врача, в больнице есть проблемы с медицинскими инструментами. В медучреждении нет пневмотрепана (инструмента для механизированной обработки костной ткани), поэтому врачи проводят операции хозяйственной дрелью.

"Мы для того, чтобы оперировать, трепанировать череп, покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это", – рассказал Гринёв.

Телеканал уточнил, что врачи для трепанирования черепа используют дрель Makita, которую больница закупает в сети Leroy Merlin. По словам Гринёва, медики давно просят купить им пневмотрепан.

"Министра (здравоохранения Бориса, – прим. СР) Немика совершенно не волнует, что мы оперируем хозяйственной дрелью", – добавил врач.

Борис Немик возглавляет министерство здравоохранения Красноярского края с июня 2019 года. С 1988 года он работал на различных должностях врачом-кардиологом. С 2007 года Немик являемся чиновником в сфере здравоохранения.

Источник: sibreal.org

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