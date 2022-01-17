В Кременчуге на АЗС микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (видео)

Вечером 16 января в Кременчуге Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого возник пожар на автозаправочной станции и погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

«16 января в 22:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Кременчуг в результате столкновения микроавтобуса с газовой емкостью, на территории АЗС «Мотто», возник пожар», — сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на 23.45 наблюдалось открытое горение газового модуля и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправкой нет.

Бойцы ГСЧС во время тушения пожара защищали соседние емкости с горючим. По состоянию на 06:00 пожар был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 25 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщает местное издание Кременчуг Today, в микроавтобусе Volkswagen Caravelle, который врезался в АЗС, после тушения пожара было обнаружено сгоревшее тело водителя. По данному факту полиция проводит расследование.

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, водитель микроавтобуса Volkswagen, проезжая перекресток Железнодорожной и Чкалова, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на территорию АЗС и столкнулся с заправочной колонкой и емкостью с газом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1964 года рождения погиб на месте. Других пострадавших нет», – рассказали в полиции.





Агентство Телевидения Новости