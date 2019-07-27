В крестном ходе в Киеве примут участие 20 тысяч верующих

В Нацполиции заявили, что правоохранители полностью готовы к обеспечению общественной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом шла речь сегодня, 26 июля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Яровой отметил, что сейчас перед правоохранителями стоит задача - обеспечение общественной безопасности во время религиозных мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

По информации правоохранителей, в массовых мероприятиях в столице примут участие более 20 тысяч человек.

Князев сообщил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

Он добавил, что помощь Национальной гвардии в охране общественной безопасности и порядка на улицах городов и сел Украины стала эффективной поддержкой сил Национальной полиции Украины.

Заместитель главы Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах государства во время перемещения значительного количества верующих.

Источник: prm.ua

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