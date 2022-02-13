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В Кривом Роге две девочки провалились под лед: одна из них погибла (видео)

В Кривом Роге две девочки провалились под лед: одна из них погибла (видео)

12 февраля в 17:08 в Службу спасения 101 от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме (балка «Калетина», Кривой Рог) во время прогулки под лед провалился ребенок, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию по указанному адресу специалисты ГСЧС установили, что местные жители спасли девочку в возрасте примерно 10 лет – с предварительным диагнозом «переохлаждение, шок» ребенок был госпитализирован.

По словам пострадавшей, под лед она провалилась вместе с подругой. В 19:30 водолазами была обнаружена девочка без признаков жизни (возрастом примерно 11 лет) на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега.


Агентство Телевидения Новости

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