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В Кривом Роге - газовый бунт: люди захватили здание "Криворожгаза" и жгут шины

В Кривом Роге - газовый бунт: люди захватили здание Криворожгаза и жгут шины

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.  

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.  

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - говорится в сообщении. 

Как видно на фото, под "Криворожгазом" стоят несколько десятков людей. На площади перед входом лежат шины, некоторые из них горят. 

Отмечается, что здание предприятия взяли штурмом "из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская Теплоцентраль".

"В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор, и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вел с ними (митингующими, – ред.) переговоры. Они объясняли, что "Нафтогаз Украины" должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", - говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные машины. 

В "Криворожгазе" добавили, что из-за блокирования предприятия не работает аварийная служба, а в городе "повышенная техногенная опасность".

"Ранее незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована", - говорится в сообщении.

В "Криворожгазе" пояснили, что "Нафтогаз Украины" отказывается давать газ на предприятие из-за долгов за газ за предыдущие периоды.

В связи с этим по состоянию на 12 ноября сотни тысяч жителей города сидят без тепла.

Как сообщает платформа 104.ua в Facebook, по состоянию на 12 ноября, уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов и аварийно-диспетчерская служба газа (после повреждений автомашин и нападений на сотрудников).

Как сообщили  в пресс-службе "Нафтогаза Украины", они действительно подают газ на одно из двух теплоснабжающих предприятий Кривого Рога, в связи с тем, что оно задолжало более 1 миллиарда гривен и не платит.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

Агентство Телевидения Новости

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