Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:18
Просмотров: 58

В Кривом Роге люди 8 дней сидят без света

В Кривом Роге люди 8 дней сидят без света

В Кривом Роге до сих пор не ликвидировали последствия урагана, из-за чего тысячи горожан остаются без электричества уже больше недели.

"Тогда без электроснабжения остались более 40 тысяч жителей - поломанные деревья оборвали провода, а сильный ветер валил электроопоры и срывал крыши. После урагана энергетики обещали все починить, но до сих пор в городе без света остаются около тысячи горожан", - рассказали в студии ТСН.

В основном - это жители частного сектора. В отчаянии они даже перекрывали дороги и митинговали под горсоветом - требовали, чтобы им вернули напряжение в сеть. Когда наконец в городе полностью восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

Напомним, 2 июля, в Кривом Роге бурлила мощная непогода. В результате которой без электроэнергии остались 50 тысяч жителей, более 170 деревьев вырвало с корнями, а один человек погиб. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 