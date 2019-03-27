В Кропивницком произошли взрывы (видео)

Сегодня, 27 марта, на газовой заправке в Кропивницком произошли взрывы, которые были слышны по всему городу.

В результате взрывов пострадали, по меньшей мере, два человека, сообщили в ГСЧС в Кировоградской области

Состояние пострадавших на данный момент неизвестно.

"... есть информация, что пострадали два человека. Их направили в больницу. Какое их состояние пока не известно", - сообщили в ведомстве.

В то же время спасатели отметили, что пожар продолжается.

К тушению присоединились все пожарно-спасательные подразделения города.





Агентство Телевидения Новости