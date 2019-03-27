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В Кропивницком произошли взрывы (видео)
Сегодня, 27 марта, на газовой заправке в Кропивницком произошли взрывы, которые были слышны по всему городу.
В результате взрывов пострадали, по меньшей мере, два человека, сообщили в ГСЧС в Кировоградской области
Состояние пострадавших на данный момент неизвестно.
"... есть информация, что пострадали два человека. Их направили в больницу. Какое их состояние пока не известно", - сообщили в ведомстве.
В то же время спасатели отметили, что пожар продолжается.
К тушению присоединились все пожарно-спасательные подразделения города.
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