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В Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина: подробности

В Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина: подробности

На территории временно оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым нашли мертвым крымского татарина Османа Аджиосманова, который более месяца числился в розыске как пропавший. Об этом сообщает издание «Авдет».

19-летний Осман Аджиосманов пропал 2 июля в п. Зуя Белогорского района временно оккупированной территории АР Крым. Парень проживал с бабушкой, которая воспитывала его с 3-летнего возраста. В день исчезновения он помогал по хозяйству бабушке и ничего не предвещало беды.

По неподтвержденным данным, молодого человека, похожего на Османа Аджиосманова, нашли повешенным в лесополосе. Но только экспертиза сможет точно установить личность погибшего.

В Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина: подробности

Источник: sprotyv.info

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Темы: крым

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