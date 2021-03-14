В Крыму обмелело и почти высохло большое пресноводное озеро

В оккупированном Россией Крыму озеро Бугаз вблизи Судака существенно обмелело и оказалось на грани исчезновения.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

Джеппаров 13 марта осмотрел водный объект и рассказал, что озеро стабильно теряет уровень воды и в скором времени может полностью высохнуть. По его словам, причиной обмеления Бугаза является чрезмерное использование подземных вод.

"Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод.

Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма", - раассказал он.

Слово "бугаз" в тюркских языках означает горло, горловина, протока. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, частично пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

Ранее озеро Бугаз выглядело так:

Как ранее сообщалось, в оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Агентство Телевидения Новости