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В Крыму обвалился Керченский мост (видео)

В Крыму обвалился Керченский мост (видео)

В аннексированом Крыму во время строительства железнодорожной части Керченского моста одна из конструкций упала в воду во время монтажа. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на российское издание РБК.

 

Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. Так, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста одну из железнодорожных секций, она наклонилась и упала в воду. При этом, опоры моста не были повреждены, поэтому несущая способность здания не нарушена.

 

ЧП случилось  в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Железнодорожную секцию планируют извлечь с помощью кранов. На ликвидацию последствий и установку нового фрагмента моста потребуется 35-40 суток.

 

К счастью, никто из рабочих не пострадал. 

 

Напомним, Керченский мост, Россия начала строить в Крыму в 2014 году после аннексии полуострова. Он соединил аннексированный Крым с российским Краснодарским краем. Длина моста составляет 19 километров. В мае президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожный части моста.


Агентство Телевидения Новости

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