В Крыму прошли учения российских оккупантов: что известно

В оккупированном Крыму провели учения российских войск с отработкой поиска и уничтожения отряда кораблей условного противника. Летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс службу Черноморского флота России.

Как отмечается, на начальном этапе обучения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, выполняющие задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

После этого, получив целеуказания от беспилотников, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили боевое упражнение по скидыванию бомбы на морские цели.

Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного врага.

В учениях участвовали самолеты и беспилотники из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота РФ.

Источник: sprotyv.info

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