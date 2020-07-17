В Крыму туристы жалуются на плавающие в море трупы

В Крыму туристы жалуются не только на фекалии и мусор в море, но и на проплывающие мимо трупы. Но это уже вина самих туристов, ибо не стоит купаться в шторм, пьяными и заплывать за буйки, пишет в Твиттере блогер RoksolanaToday&Крым25%.

К слову, вчера в оккупированном Крыму из моря выловили двух покойников. Один труп нашли в поселке Стерегущее Раздольненского района, второй течением отнесло в поселок Береговое Бахчисарайского района.

«Обычный день в Крыму. Вышел себе с утреца на море. Перед заходом в воду раскидал говно лопатой и распихал трупы. Все, можно наслаждаться», — комментируют ситуацию в соцсетях.

Заметим, что благодаря политике оккупантов, пляжи курортов Крыма залиты нечистотами. На один из пляжей Коктебеля потоком стекает городская канализация, где загорают и купаются люди.

Такая же ситуация наблюдается и на других курортах полуострова, например, в Феодосии.

Владельцы гостевых домов, также предпочитают сливать отходы не в канализацию, а в море и на пляжи.

Источник: sprotyv.info

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