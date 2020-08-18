В квартире дома на проспекте Героев Сталинграда нашли тела двух мужчин, которые умерли около недели назад

В одной из квартир в доме №17 на проспекте Героев Сталинграда нашли тела двух мужчин. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тела умерших были обнаружены 17 августа около 11:25.

В полицию обратилась жительница дома и сообщила, что с потолка в ванной комнате течет жидкость с неприятным запахом.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, один из которых арендовал квартиру. Эксперты установили, что их смерть наступила около недели назад. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

С места происшествия были изъяты медицинские шприцы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тела умерших направлены в морг для установления причины смерти.

Полиция устанавливает их личности и обстоятельства смерти.

Агентство Телевидения Новости