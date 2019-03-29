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В Купянске горела квартира: эвакуировано 12 человек
Пожар произошел 28 марта в 15:29 в жилой пятиэтажке в городе Купянск.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожарными было установлено, что в квартире на третьем этаже горит диван на площади 2 кв.метров.
На другом диване, который стоял рядом, спасатели обнаружили жителя дома, 1993 года рождения. Его немедленно вывели на свежий воздух. Также была проведена эвакуация всех жителей из задымленной зоны третьего этажа в количестве 12 человек.
Пожар локализован в 15:34 и ликвидирован в 16:00. В результате огнем уничтожен диван и повреждены элементы отделки интерьера.
Причина возникновения возгорания выясняется.
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