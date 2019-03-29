Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:28
Просмотров: 53

В Купянске горела квартира: эвакуировано 12 человек

В Купянске горела квартира: эвакуировано 12 человек

Пожар произошел 28 марта в 15:29 в жилой пятиэтажке в городе Купянск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Пожарными было установлено, что в квартире на третьем этаже горит диван на площади 2 кв.метров.

На другом диване, который стоял рядом, спасатели обнаружили жителя дома, 1993 года рождения. Его немедленно вывели на свежий воздух. Также была проведена эвакуация всех жителей из задымленной зоны третьего этажа в количестве 12 человек.

Пожар локализован в 15:34 и ликвидирован в 16:00. В результате огнем уничтожен диван и повреждены элементы отделки интерьера.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

Ночью на Чернышевского сгорел «Mercedes»
Сегодня 10:10    122
Пожары в экосистемах: за сутки 20 возгораний
Сегодня 09:41    49
В марте произошло уже 250 пожаров в экосистемах - ГСЧС
28.03.2019 09:30    99
На Салтовке возле торгового центра горел автомобиль
27.03.2019 09:50    243
У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля
26.03.2019 16:05    404
В Основянском районе загорелся сухой камыш
26.03.2019 15:02    271
Пытаясь спасти из горящего гаража свой автомобиль, мужчина получил ожоги
26.03.2019 14:29    193
На Салтовке горел автомобиль
26.03.2019 13:22    333
В Баку горит 4-этажный торговый центр
26.03.2019 11:00    316
На Холодной Горе в результате пожара в квартире погиб мужчина
26.03.2019 10:39    153
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 