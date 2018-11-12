Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 57

В Купянске несовершеннолетний на машине отца попал в ДТП: погибла пассажирка

В Купянске несовершеннолетний на машине отца попал в ДТП: погибла пассажиркаАвария произошла около полуночи 11 октября в Купянске, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным полиции, 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость. Машина врезалась в электроопору и перевернулась.

В салоне было двое пассажиров — 16-летние парень и девушка. Девушка погибла на месте. У второго пассажира и водителя — легкие травмы.

«Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было», — рассказали в полиции.

Водителя задержали. Следователи решают, по какой статье Уголовного кодекса Украины квалифицировать происшествие.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)
Сегодня 08:04    143
Микроавтобус и легковушка не поделили перекресток - ДТП на проспекте Гагарина
11.11.2018 14:33    246
ДТП в Купянске: 17-летний парень разбил отцовскую машину. 16-летняя пассажирка погибла на месте
11.11.2018 14:18    1281
ДТП на площади Защитников Украины: на пешеходном переходе Камаз сбил женщину
11.11.2018 13:58    268
В Киеве Mazda на скорости влетела в подземный переход
11.11.2018 11:00    220
На Героев Сталинграда сбит пешеход
10.11.2018 18:50    313
На Московском проспекте Лада Приора врезалась в ограждение
10.11.2018 09:36    151
На проспекте Гагарина в очередной раз машина снесла забор
10.11.2018 09:26    170
Три авто не разминулись на выезде из Харькова
10.11.2018 09:19    160
Дронов должен был остановиться перед основным светофором — экспертиза
09.11.2018 17:36    352
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 