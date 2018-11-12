В Купянске несовершеннолетний на машине отца попал в ДТП: погибла пассажирка

Авария произошла около полуночи 11 октября в Купянске, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным полиции, 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость. Машина врезалась в электроопору и перевернулась.

В салоне было двое пассажиров — 16-летние парень и девушка. Девушка погибла на месте. У второго пассажира и водителя — легкие травмы.

«Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него не было», — рассказали в полиции.

Водителя задержали. Следователи решают, по какой статье Уголовного кодекса Украины квалифицировать происшествие.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины