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В Купянске предприниматель заблокировал здание налоговой инспекции и угрожает сжечь себя под ее стенами

В Купянске предприниматель заблокировал здание налоговой инспекции и угрожает сжечь себя под ее стенами

В Купянске предприниматель угрожает сжечь себя под стенами налоговой инспекции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, таким образом 44-летний мужчина намерен заставить сотрудников учреждения разблокировать налоговые накладные. 

22 октября в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в административное здание налоговой инспекции Купянска неизвестные разложили автомобильные покрышки.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина на своем автомобиле привез к  налоговой инспекции шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой находился бензин.

Он сообщил, что если не будут выполнены требования относительно разблокирования его налоговых накладных, он начнет разжигать шины и соберет людей на акцию протеста под административным зданием. 

Также мужчина угрожал сжечь себя и личным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Однако правоохранители предупредили мужчину, что такие действия являются нарушением действующего законодательства, и изъяли автомобильные покрышки и канистру.

Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. 

На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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