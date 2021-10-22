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В Купянске сильный ветер повредил крышу больницы: на месте работали спасатели

В Купянске сильный ветер повредил крышу больницы: на месте работали спасатели

В Купянске из-за непогоды, разбушевавшейся накануне на Харьковщине, была частично повреждена кровля местной больницы.

Об этом сообщает в Фейсбук Купянское РУ ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

Так, 21 октября в 13:21 на номер «101» поступило сообщение о том, что в КНП "Купянское территориальное медицинское объединение" , расположенное на ул. Больничной,2,  в результате порывов сильного ветра с кровли стационара частично оторвало металлопрофиль.

Как отметили в местном отделе ГСЧС, в любой момент могло произойти травмирование конструкцией крыши пациентов и посетителей медицинского учреждения.

К месту происшествия было направлено дежурное отделение спасателей на автолестнице.

Спасатели помогли надежно закрепить металлопрофиль на крыше, чтобы избежать чрезвычайного происшествия.

Агентство Телевидения Новости

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