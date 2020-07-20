В Купянском районе горело поле пшеницы

18 июля в 14:10 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на поле пшеницы в с. Кисловка, Купянского района области.

К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе 5 спасателей.

На открытой территории происходило горение хлебного массива на площади ориентировочно 2 Га. Благодаря слаженным действиям пожар был ликвидирован силами местного населения до прибытия подразделения ГСЧС с помощью трактора ЮМЗ-6 с плугом.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты.

Источник: sq.com.ua

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