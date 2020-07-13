В Купянском районе спасатели ликвидировали масштабный пожар на пшеничном поле

В селе Нечволодовка Купянского района 12 июля загорелось пшеничное поле. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.

Прибыв на место происшествия, спасателями было установлено, что на открытой территории происходит горение хлебного массива на площади ориентировочно 12000 кв.м. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Причину его возникновения сейчас выясняют специалисты.

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