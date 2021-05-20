В Купянском районе в пруду нашли тело женщины, пропавшей почти неделю назад

В Купянском районе Харьковщины спасатели достали из воды тело утонувшей женщины, которая пропала около недели назад.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тело пропавшей женщины обнаружили вблизи села Новоосиново Купянского района в местном пруду 19 мая.

Погибшей оказалась женщина 1964 года рождения, которая пропала еще 14 мая.

Спасатели помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей с помощью лодки и спасательной веревки и передали следователям.

Агентство Телевидения Новости