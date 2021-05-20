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В Купянском районе в пруду нашли тело женщины, пропавшей почти неделю назад
В Купянском районе Харьковщины спасатели достали из воды тело утонувшей женщины, которая пропала около недели назад.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Тело пропавшей женщины обнаружили вблизи села Новоосиново Купянского района в местном пруду 19 мая.
Погибшей оказалась женщина 1964 года рождения, которая пропала еще 14 мая.
Спасатели помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей с помощью лодки и спасательной веревки и передали следователям.
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