Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 167

В Купянском районе в пруду нашли тело женщины, пропавшей почти неделю назад

В Купянском районе в пруду нашли тело женщины, пропавшей почти неделю назад

В Купянском районе Харьковщины спасатели достали из воды тело утонувшей женщины, которая пропала около недели назад.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тело пропавшей женщины обнаружили вблизи села Новоосиново Купянского района в местном пруду 19 мая.

Погибшей оказалась женщина 1964 года рождения, которая пропала еще 14 мая.

Спасатели помогли полицейским вытащить из воды тело утонувшей с помощью лодки и спасательной веревки и передали следователям.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 