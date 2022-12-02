В Куп’янському районі було збито ворожий гелікоптер

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 грудня. 282 доба війни.

За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

В місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости