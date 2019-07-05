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В Ленинградской области рабочие случайно пустили напряжение по школьному забору

В Ленинградской области рабочие случайно пустили напряжение по школьному забору

Жители Соснового Бора (Ленинградская область) заметили, что вечером 3 июля забор вокруг школы №9, искрил каждые 2-3 минуты. Видео одной из такой вспышек опубликовали в группе «Мой Сосновый Бор».

По словам местных жителей, на территории школы идёт ремонт. Рабочие перекопали бетонную дорожку и, вероятно, оставили кабель незащищённым. Вероятно, от него металлический забор закоротило.

Местное издание «Маяк» сообщает, что о проблеме оперативно сообщили в городской комитет ЖКХ и в «Спецавтотранс». Аварию устраняют электрики.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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