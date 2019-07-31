В лесничестве на Изюмщине обнаружили более 200 спиленных деревьев: открыто уголовное дело

На Изюмщине правоохранители обнаружили факт незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на территории Студенецкого лесничества местные участковые обнаружили 203 ствола деревьев длиной от 2 до 3 метров, которые уже были сформированы в кучи и подготовлены для вывоза.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

На время осмотра полицией на месте происшествия никого не было, транспортные средства для вывоза также отсутствовали.

Древесину с места обнаружения правоохранители изъяли.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к преступлению.

Агентство Телевидения Новости