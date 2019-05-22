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В лесном массиве на Харьковщине нашли мины времен войны
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 12 мая пиротехническая группа была вызвана на ликвидацию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были найдены местными жителями в лесном массиве в пределах поселка Печенеги.
При обследовании места находки пиротехники собрали и идентифицировали 101 устаревшую минометную мину: 50 диаметром 81 мм и 51 - диаметром 50 мм.
Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.
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