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В лесном массиве на Харьковщине нашли мины времен войны

В лесном массиве на Харьковщине нашли мины времен войны

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 12 мая пиротехническая группа была вызвана на ликвидацию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были найдены местными жителями в лесном массиве в пределах поселка Печенеги.

При обследовании места находки пиротехники собрали и идентифицировали 101 устаревшую минометную мину: 50 диаметром 81 мм и 51 - диаметром 50 мм.

Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости

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