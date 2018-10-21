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В лесу на Харьковщине на грибников упало дерево: один из них погиб
20 октября в 16.52 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса вблизи поселка Старица Волчанского района доставили двоих братьев, жителей Волчанска, 23 и 30 лет.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, не приходя в сознание, один из них - 23-летний парень - скончался в больнице.
По предварительной информации, на ребят в лесу во время сбора грибов упало дерево.
Сейчас следователи решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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