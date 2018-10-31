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В лесу на Харьковщине заблудился велосипедист

В лесу на Харьковщине заблудился велосипедист

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 30 октября в 16:56 поступило сообщение, что в лесном массиве Балаклейского лесхоза заблудился 46-летний житель Балаклеи. Мужчина катался в лесу на велосипеде и вдруг понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится и как оттуда уехать. Тогда пострадавший телефоном связался со спасателями.

Спасатели задали ему несколько вопросов и по ответам, по тем ориентирам, которые он видел, установили приблизительное местонахождение. Для поиска мужчины была направлена ​​оперативная группа Балаклейского райотдела ГСЧС в Харьковской области. Вместе с этим спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.

В 18:30 поисковая группа установила с потерявшимся визуально-голосовой контакт. До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильного во время которого мужчину постоянно координировали и поддерживали психологически. Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась водная преграда - река Ляхова шириной около 300 метров.

Спасатели с помощью резиновой лодки, переправили мужчину через реку и проводили в село Крейдянка, откуда он самостоятельно уехал по своим делам. 

Агентство Телевидения Новости

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