В лесу возле двух сел в Волчанском районе нашли боеприпасы
6 ноября пиротехники спасательной службы в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили местные жители Волчанского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в лесу возле села Прилепка находился крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.
Остальные 26 боеприпасов нашли в лесном массиве на окраине села Шестаково.
Часть их лежала на поверхности земли, остальную часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы.
Всего в этом месте были найдены 11 единиц артснарядов калибра 76 мм, 8 минометных мин диаметром 82 мм и 7 минометных мин диаметром 50 мм.
Пиротехнические работы прошли без происшествий.
Все найденные взрывоопасные предметы специалисты ликвидировали на подрывных площадках.